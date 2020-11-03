برلماني عراقي سابق: حزب العمال الكردستاني موجود في شنكال بقرار من البرلمان العراقي

أكد رئيس كتلة الوركاء والعضو السابق في مجلس النواب العراقي في تصريح صحفي أن وجود الحزب العمال الكردستاني في قضاء شنكال غرب محافظة نينوى بقرار من مجلس النواب العراقي، ويجب أن يتم تمرير قرار خروجه عبر البرلمان نفسه.

وصرح عضو مجلس النواب العراقي السابق السياسي جوزيف صليوا رئيس كتلة الوركاء في تصريح صحفي لفضائية" UTV" “أن حزب العمال الكردستاني موجود في شنكال بقرار من البرلمان العراقي، وصوّت لذلك في جلسة خاصة تزامنت مع هجمات داعش على البلدة سنة 2014، كما وجرى التصويت على تقديم الدعم والسلاح له”.

وفي باشور (جنوب كردستان) يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البرزاني، حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من شنكال وجميع مناطق باشور.

واعتبر صليوا أن “دعوات انسحاب الحزب من شنكال، هو تناغم مع مصالح وما تريد تركيا فحسب، وهذه الدعوات يجب أن تمر عبر البرلمان أولًا، وأن تتم وفق العهود والمواثيق الدولية، فمقاتلو الحزب كان لهم الفضل في وقف غزوات تنظيم داعش الارهابي، حيث تمكنوا من حماية وإنقاذ آلاف الإيزيديين والعرب والمسيحيين في وقت تخلت فيه القوى العراقية الأخرى عن واجبها في حمايتهم".