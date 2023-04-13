برلماني عراقي عن قصف مطار السليمانية: الأيام المقبلة سيعلن فيها كل شيء

شكّل مجلس النواب العراقي بداية الأسبوع الحالي لجنة تقصّي قصف مطار السليمانيَّة المؤلفة من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث بدأت بالعمل لدى وصولها السليمانية الإثنين الماضي على جمع المعلومات، لتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان.

وتشكّل الوفد برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية هريم كمال آغا، وملا كريم شكور نائب رئيس الكتلة وكاروان يارويس مقرر الكتلة، مع عدد من المسؤولين الأمنيين في السليمانية.

رئيس لجنة الأمن والدفاع عباس الزاملي، أدان في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، هريم كمال: "الاعتداء على الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أنَّ: "لجنته التقت حكومة السليمانية والأجهزة الأمنية وجمعت قدراً كافياً من المعلومات المتعلقة باستهداف مطار السليمانية".

وفي السابع من نيسان الجاري، استُهدِف محيط مطار السليمانية الدولي بهجومٌ تركي وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان وفد اتحادي عالي المستوى برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وعضوية كل من حميد الشطري رئيس جهاز الأمن القومي، وعبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الارهاب، والفريق قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، قد زار السبت الماضي، مدينة السليمانية للوقوف على موقع الهجوم في مطار السليمانية الدولي، يرافقهم عدد من المسؤولين الأمنيين في السليمانية لمتابعة التحقيق في الهجوم، واتضح لهم الانتهاك على أرض "اقليم كردستان".

بخصوص ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب زياد الجنابي، إن: "الاعتداء على مطار السليمانية هو اعتداء على سيادة العراق وهذا ما أكدته لجنة تقصي الحقائق".

وقال الجنابي في تصريح لوكالة روج نيوز إن: "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج لجنة تقصّي قصف مطار السليمانيَّة بعد أن أحصت جميع المعلومات والمتابعة الميدانية واللقاءات المكثفة مع المسؤولين في السليمانية".

ولم يصرح الجنابي عن ما هي هذه المعلومات واكتفى بالقول إن: "الأيام المقبلة سيعلن فيها كل شيء".

فيما تحدث مصدر برلماني عن أهمية لجنة تقصي الحقائق قائلاً إنها: "توصلت إلى نتائج عدة تفيد بالقصف التركي على مطار السليمانية".

وقال المصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لروج نيوز إنه "من المتوقع استضافة البرلمان رئيس الوزراء بخصوص القصف التركي على المطار ومعرفة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحد من الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية".

(م ش)