برلمان كتالونيا يدين الهجمات التركية على الكريلا وشمال وشرق سوريا

وأدلى البرلمان الكتالوني اليوم ببيان أدان فيه الهجمات التركية الهادفة إلى إبادة الكرد، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات التركية.

وقرأت البيان رئيسة برلمان كتالونيا، لاورا بورراس.

وقالت لاورا في بداية البيان "شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء محاولته التوسط في حرب أوكرانيا والتظاهر بأنه صانع سلام، هجومًا عسكريًا واسع النطاق ضد جنوب كردستان العراق، وهي حملة أخرى من قبل القوات المسلحة التركية للغزو بهدف إخلاء هذه المنطقة واحتلالها لاحقًا".

'سياسة الإنكار والحرب ضد الشعب الكردي مبدأ مركزي للدولة التركية'

وأشارت إلى أن "سياسة الإنكار والحرب ضد الشعب الكردي مبدأ مركزي للدولة التركية وقيادته أردوغان. كما تسعى جهوده كوسيط على الساحة الخارجية إلى صرف الانتباه عن الدور المدمر الذي يواصل القيام به في تركيا وكردستان والمنطقة ككل.

شنت الدولة التركية، في 17 نيسان / أبريل الجاري، حملة عسكرية جديدة بهدف احتلال منطقة زاب بجنوب كردستان. في هذه الحملة غير الشرعية عبر الحدود، استخدمت القوات المسلحة التركية المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات، ونقلت قوات برية بطائرات الهليكوبتر إلى المنطقة كجزء من هجوم بري مواز. ومن منطقة زاب تنوي القوات التركية مد احتلالها إلى منطقتي متينا وأڤاشين".

وحذرت لاورا من أن استخدام الأسلحة الثقيلة والقوات البرية "يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة بأسرها".، وأكدت أن " الوحدة بين الكرد في عموم كردستان والشتات هي الرد على هذا العدوان".

قتل السجناء السياسيين

وسلّطت لاورا الضوء على تصاعد وتيرة الجرائم التركية بحق الكرد "تضمنت احتفالات نوروز الأخيرة في 21 آذار / مارس إعلان موقف الوحدة الوطنية الكردية، ووجه أكثر من 10 ملايين كردي في شمال كردستان وتركيا رسالة واضحة إلى أردوغان: عدم الانحناء امام وحشية هجماته. منذ الاحتفال بعيد النوروز، ازداد تعذيب وقتل السجناء السياسيين الكرد في سجون تركيا، كما ازدادت الاعتداءات على مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي وتم اعتقال من شاركوا في احتفالات نوروز. في غضون ذلك، اشتدت الضربات الجوية التركية ضد الكرد في روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وذكّرت لاورا بمساعي السلام التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي "مهد ملايين الكرد الطريق للسلام في تركيا وأعربوا لشعوب تركيا والعالم أن حرية زعيم الشعب الكردي عبد الله أوجلان ستمهد الطريق للسلام في تركيا وخارجها".

وحذّرت من خطر كبير على كردستان والشرق الأوسط جراء الصمت الدولي" يواجه أردوغان حاليًا أزمات داخلية متعددة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي السلبي، ويحاول الحفاظ على نفسه وتقويته من خلال تكثيف حروب وهجمات الدولة التركية ضد الكرد لحشد الدعم القومي، مع العمل على تعزيز مكانة تركيا. العمل كوسيط في الأزمة الأوكرانية والمطالبة بموقع جيوستراتيجي فريد بين الناتو وروسيا. إذا استمر العالم في غض الطرف عن عدوان أردوغان، فسنشهد المزيد من إراقة الدماء والتهجير وعدم الاستقرار في كردستان والشرق الأوسط".

وطالب البيان " لهذا كله، فإن مجلس المتحدثين باسم برلمان كاتالونيا:

-يدعو جميع الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد انتهاكات القانون الدولي في منطقة زاب بجنوب كردستان.

-يطالب بوقف توريد المعدات العسكرية من إسبانيا إلى الدولة التركية، وايضا يستنكر التحالفات السياسية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع تركيا.

-يدين هذا العدوان ويطالب تركيا بسحب قواتها من جنوب كردستان.

-يدعو الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ومنظمات السلام والنقابيين والناشطين إلى معارضة هذا العدوان والاحتلال التركي.

-يدافع عن شرعية الأحزاب الكردية التي تقاتل ديمقراطياً للدفاع عن مصالح وحقوق وحريات المواطنين الكرد.

-يرفض عقوبة السجن المؤبد بحق عثمان كافالا ويطالب بالإفراج عنه وفق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 2019".

(م)