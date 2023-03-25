أقرّ برلمان ولاية فيينا في النمسا بالإجماع وبقرارٍ مشترك لـ "حزب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، والنمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي"، بأنّ مجزرة حلبجة تّعدّ "إبادة جماعيّة".

وأعلن البرلمان الفيينّي عن قراره عبر بيانٍ كتابيّ.

وبحسب البيان فقد "تمّ التصويت على هذا القرار المشترك لحزب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمنتدى الليبرالي بالإجماع وأقرّ البرلمان الفينّي بمجزرة حلبجة كإبادةٍ جماعية".

وأعلنت البرلمانيّة النمساويّة بيريفان أصلان عن هذا القرار عبر منشورٍ لها على تويتر، إذ غرّدت: "إنّها المرّة الأولى في التاريخ السياسي النمساوي الذي يتمّ فيها الاعتراف بجريمة جماعيّة بحقّ الكرد على أنّها إبادة جماعية"، وأكدت أن الإقرار جاء بعد التصويت بالإجماع من قبل جميع الأحزاب.

(ر)