برلمان أرمينيا يصادق على نظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

صادق البرلمان الأرميني الثلاثاء على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، في خطوة قد تثير حفيظة موسكو، على ما أفادت شبكة فرانس 24.

وكان الكرملين اعتبر الأسبوع الماضي أن عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية "معادٍ جدًا" لروسيا، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً، أصدرت في آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين أرمينيا ويريفان وموسكو بعد الهجوم الأذري على ناغورني قره باغ، والتي أفضت إلى سيطرة الأذر على المنطقة ونزوح غالبية السكان الأرمن خشية تعرضهم لعمليات تطهير عرقي.

وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتاً مقابل 22.

وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان "نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا" في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.

وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد "سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما سيكون له "تأثير رادع" لأي طرف معادٍ.

(د ع)