بركان الفرات...قوة كردية عربية وتجربة ناجحة أفضت لتشكل قسد

يصادف الـ15 من أيلول الجاري؛ سنوية هجوم داعش الكبير على مقاطعة كوباني المحاصرة، عبر آلاف المرتزقة الأجانب والآليات العسكرية الثقيلة.

شهدت المقاومة التاريخية للكرد في كوباني ضد داعش، ولادة قوةٍ مشتركة جديدة، بعيداً عن المفاهيم الراسخة والصراعات القومية في الشرق الأوسط.

حيث افضى تحالفٌ بين وحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، مع فصائل عسكرية من الجيش السوري الحر ذو الغالبية العربية إلى إنشاء غرفة عمليات بركان الفرات في العاشر من أيلول عام 2014، استعداداً لخوض واحدةً من أشرس معارك القرن الحالي ضد داعش.

اعتبرت غرفة عمليات بركان الفرات تجربة ناجحة عسكرياً، واعتبرت نواة لتشكيل قوات سوريا الديمقراطية فيما بعد، واستقطاب السوريين من مختلف المناطق والمكونات للانخراط في صفوفه.

كان الهدف من تشكيل غرفة عمليات بركان الفرات هو تحقيق وحدة وتكاتف مكونات المنطقة بعيداً من الانتماءات الدينية أو العرقية أو الطائفية.

في لقاء اجرته وكالتنا مع الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، والذي كان المتحدث باسم غرفة عمليات بركان الفرات عامي 2014-2015، يشير درويش إلى أن فصيلين عسكريين من التشكيلات التي كانت تطلق على نفسها اسم "الجيش الحر" بقيّا وانضما إلى غرفة عمليات بركان الفرات من بين 88 فصيل عسكري في المنطقة، حيث فر الكثير منهم إلى الأرضي التركية واندمج بعضهم مع داعش.

ويقول شرفان أن غرفة عمليات بركان الفرات كانت واحدة من بين 3 تجارب مماثلة آنذاك، حيث شهدت مقاطعة عفرين تحالفً بين وحدات حماية الشعب والمرأة وجيش الثوار وقوات جبهة الأكراد، وفي مقاطعة الجزيرة وحدات حماية الشعب والمرأة تحالفت مع تجمع ألوية الجزيرة وقوات الصناديد والمجلس العسكري السرياني.

لعب التحالف الكردي العربي في كوباني دوراً محورياً في هزيمة داعش؛ وتحرير مناطق شمال وشرق سوريا تباعاً، وصولاً إلى الباغوز آخر معاقل المرتزقة حيث تدمير داعش وإنهاءه جغرافياً ربيع العام 2019.

مضيفاً "قيام مثل تلك التحالفات كانت تجارب ناجحة، مشكلة بذلك نواة قوة جديدة ستظهر فيما بعد وهي قوات سوريا الديمقراطية".

تشكلت قوات سوريا الديمقراطية في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، بناءً على تحالف عشرات التشكيلات العسكرية في شمال سوريا، وخاضت معارك فاصلة خلال السنوات الماضية، أهمها معركة تحرير الرقة، معركة القضاء على داعش في الباغوز، مقاومة عفرين، مقاومة سري كانيه، معركة سجن الصناعة في الحسكة وعملية تعزيز الأمن في دير الزور.

(ز س/د)

ANHA