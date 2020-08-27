برهم صالح وفلورانس بارلي يؤكدان على أهمية منع التدخلات بالعراق

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية عن الرئيس برهم صالح تشديده "على أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية"، لافتًا إلى أنها تعد خرقًا للقوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي استعداد فرنسا للاستمرار في برامج تدريب القوات العراقية لتعزيز قدرات التسليح والمواجهة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد خلال مؤتمر صحفي مع الوزيرة الفرنسية قوله: "سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة"، وأضاف "أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري".

وبدورها، قالت فلورانس بارلي إن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق بكل المجالات بما فيها العسكرية وعلى رأسها المعركة ضد داعش والمتطرفين "ونحن نتعاون ونتكاتف مع العراق للنجاح والقضاء على الإرهاب".

وتابعت الوزيرة الفرنسية قولها: "نحن نواجه نفس العدو وهو الإرهاب الذي ما زال يحاول فاشلًا أن يشوه الاستقرار في هذه الرقعة أو تلك".

وأبدت قلقها من وضع الشرق الأوسط، عبّرت عن آمالها في أن تنعم هذه المنطقة بالاستقرار، وقالت: "العراق بلد ذو سيادة ويجب أن يمنع تدخلات هذا الطرف أو ذاك ونحن ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار".

وكانت فلورانس بارلي، وصلت مساء الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

وقال المصدر نفسه إن فلورانس ستجري صباح الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في أيار/مايو الماضي، وستتناول الغداء بعد ذلك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري.

وستركز فلورانس خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة داعش إلى احترام سيادة العراق حيث يتنافس الأميركيون والإيرانيون.

وقال المصدر نفسه إن فلورانس ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية.

(ي م)