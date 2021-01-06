برفسوران أوروبيان يستنكران مصادرة نُسخٍ من كتابهما حول القضية الكردية

واستنكر البرفيسوران، توماس جيفري مايلي من جامعة كامبريدج البريطانيّة، وفيديريكو فينتوريني من جامعة أوديني الإيطالية، في بيان مشترك، مصادرة السلطات الألمانية النسخ العربيّة من كتابهما "حريتك وحريتي.. القضية الكردية في تركيا الأردوغانية"، لدى وصولها إلى مطار دوسلدورف قادمة من مصر، وذلك بدعوى تصدّر صورة القائد أوجلان غلاف الكتاب، حسبما أفادت وكالة أنباء الفرات.

وترجم المركز الكردي للدراسات، ومقرّه مدينة بوخوم الألمانية، الكتاب إلى اللغة العربية، وتمّت طباعته في العاصمة المصرية القاهرة.

وأرسلت النسخ العربية إلى ألمانيا عن طريق الشحن الجوّي، لكن مكتب الجمارك في مطار دوسلدورف صادر 500 نسخة من الكتاب، بدعوى وجود صورة للقائد أوجلان على غلافه، ليتم الاحتفاظ بالنسخ المصادرة في مستودع بالمطار، منذ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومُنع المركز الكردي للدراسات من استلامها، حيث لجأ المركز إلى القضاء الألماني لرفع الحجز عنها.

وقال البروفسوران في بيانهما: "موقف السلطات الألمانية يذكّرنا بالسنوات المظلمة التي كانت فيها أوروبا تعاني من الاستبداد ومصادرة حرية الرأي، تمت ترجمة كتابنا إلى عدة لغات، وقدّمناه إلى البرلمان الأوروبي، ولم تتعامل أية دولة من دول أوروبا مع الكتاب، كما تعاملت معه ألمانيا من جهة الرقابة المشددة، بل على العكس تمامًا، جذب اهتمامًا كبيرًا لأنه يقدّم آفاقًا لحل القضية الكردية".

وأضافا: "الكتاب الذي قدّمه دار (بلاك روز) للنشر للقرّاء الإنكليز، يسلّط الضوء على الدور الذي لعبه أوجلان في حلّ القضية الكردية، لقد نُشر الكتاب حتى باللغات الإنكليزية، والإيطالية، والبرتغالية والعربيّة، ويتضمّن العديد من الوثائق والمقابلات مع سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".

(س ر)