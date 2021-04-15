براونشتاين يناقش مع الإدارة الذاتية سبل مشاركتها في الحل السياسي السوري

وبحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية، فإنّ اللقاء جرى بين الطرفين، أمس الأربعاء.

إذ استقبل نائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، ديفيد براونشتاين، من قِبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة المشتركة فنر الكعيط، والمتحدث الرسمي كمال عاكف، ومديرة المكتب الرئاسي السيدة نافية محمد.

ووفقًا للموقع، فإنّ الطرفين ناقشا خلال اجتماعهما "الوضع العام في سوريا والوضع في مناطق الإدارة الذاتية، وحول مشاركة الإدارة الذاتية في العملية السياسية وسبُل الحل السياسي في سوريا".

كما "وتطرّق الاجتماع الى أهمية دور التحالف الدولي في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية في المنطقة"، على ما أفاد الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(س ر)