برعاية السيسي.. مصر تخطط لإنشاء سكة حديد تمتد حتى بنغازي الليبية

وعقدت وزارة النقل المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير: "انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، على دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة من المعرض هذا العام في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها العالم حالياً مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا".

وأضاف "أن القيادة السياسية، والحكومة المصرية، توليان اهتماماً غير مسبوق لقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولفت إلى أنه في ضوء ذلك، تنفّذ وزارة النقل حالياً خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات في قطاعات الطرق والكباري "الجسور" والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذلك الموانئ البحرية، والنقل النهري، والموانئ البرية والجافة، والمراكز اللوجيستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.

وكشف الوزير المصري إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، مؤكدًا أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها، وكان أبرزها مدّ خط مطروح – السلوم، إلى مدينة بنغازي بليبيا، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل.

(أ ع)