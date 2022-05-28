براء محمود: ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق المحتلة استكمال للتغيير الديمغرافي

تدخلت دولة الاحتلال التركي في الأزمة السورية عام 2011، لتحقيق أطماعها المتمثلة بالعثمانية الجديدة في المنطقة، وتسعى من خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا إلى احتلالها وضمها إلى أراضيها.

وبذريعة المنطقة الآمنة في المناطق المحتلة، بدأت دولة الاحتلال التركي بترحيل دفعات من اللاجئين السوريين ونقلتهم إلى المناطق المحتلة (الباب وعفرين وكري سبي وسري كانيه وجرابلس وإدلب)، بعد تهجير سكانها الأصليين.

وحول هذا الموضوع، تحدث نائب رئاسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل، براء محمود، لوكالتنا، قائلاً إن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى ترحيل السوريين من أراضيها إلى المناطق المحتلة في سوريا لاستكمال مشروعها في تغيير ديمغرافية المنطقة.

الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب

أضاف محمود "منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، أدت دولة الاحتلال التركي دوراً سلبياً في سوريا التي كان من المفترض أن تحترم علاقات حسن الجوار.

وأضاف محمود "إن احتلالها للأراضي السورية يعتبر انتهاكاً واضحاً للقوانين والقيم والأعراف الدولية، وما تقوم به في هذه المناطق من تغيير ديمغرافي هي جرائم ضد الإنسانية".

"تركيا تريد خلق قبرص جديدة في المنطقة"

وأشار محمود إلى أن تصريحات مسؤولي دولة الاحتلال التركي الأخيرة وإعلانهم عن مشروع العودة الطوعية؛ لتوطين أكثر من مليون سوري موجود في تركيا إلى الأراضي المحتلة على الحدود الشمالية والشرقية لسوريا بعد تهجير سكانها الأصليين وتدمير المعالم الأثرية والسعي إلى تتريك المنطقة ومحو الهوية التاريخية، لخلق قبرص جديدة في المنطقة.

التغيير الديمغرافي وصمت دمشق

استنكر براء محمود موقف بعض الدول الداعمة لمخططات دولة الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية المنطقة وصمت حكومة دمشق الذي يعد مؤشراً خطيراً وكارثياً يفسح المجال أمام عودة المجموعات الإرهابية إلى المنطقة وضرب الأمن والاستقرار.

وطالب محمود المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف هذا المشروع الاستيطاني، والعمل على تأمين عودة آمنة بضمانات دولية لجميع المهجرين واللاجئين إلى أرضهم.

كما دعا نائب الرئاسة لمجلس حلب لحزب سوريا المستقبل براء محمود، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تطبيق القرارات المتعلقة بالشأن السوري لحل أزمة البلاد للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

(ف)

ANHA