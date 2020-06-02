وتهدف عملية "أبطال العراق" إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع "الإرهاب"، وملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وتأتي هذه العملية بعد تزايد هجمات مرتزقة داعش في مناطق تعرف بمثلث الموت بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وفي شهر ايار/مايو الماضي، شنّت مرتزقة داعش عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص، فيما نفذت قوات التحالف الدولي ضربات جوية على مواقع يتخذها مرتزقة داعش مخابئ لهم في العراق، في دعم للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان التحالف قد علّق أنشطته الجوية في العراق عقب قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

(آ س)