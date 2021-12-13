بقذائف ليزرية.. حكومة دمشق تستهدف مدرسة في إحدى قرى ريف إدلب الجنوبي

جددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم الاثنين، حيث قصف بقذائف ليزرية “روسية الصنع”، مناطق في كل من منطف ومعربليت ومعرزاف بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطال القصف على معرزاف مدرسة في القرية، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الجنوبي.

ونفذت، اليوم، قوات الاحتلال التركي قصفاً صاروخياً على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في كفربطيخ وحرش خان السبل وقرب اوتوستراد دمشق-حلب الدولي بريف إدلب الجنوبي، كما جددت قوات حكومة دمشق قصفها لمحاور التماس مع المرتزقة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

(ل د)