بقصف عنيف وموسع.. الاحتلال التركي يستهدف ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء

بحسب ما أفاد مراسلنا، فإن جيش الاحتلال التركي، شن قصفاً عنيفاً، بأكثر من 100 قذيفة أوبيس، على قرى ناحية شيراوا في عفرين المحتلة؛ وهي: قنيطرة، وبينة، وأحراش قرية صوغانكة ومحيطها، وذلك حوالي الساعة 12:40 بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

كما وسّع الاحتلال، حوالي 12:50 بعد منتصف الليل، قصفه ليستهدف محيط ناحية تل رفعت، وقرى عين دقنة، ومرعناز، وبيلونية، وشوارغة، وقلعة شوارغة، التابعة للناحية ذاتها، بالتزامن مع تحليق الطيران المسيّر في سماء مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة.

لتتسع دائرة القصف التركي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويشمل قريتي دير جميل، وزيارة، ومحيط قرية آقيبة في شيراوا.

وحوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، قصف قريتي سموقة وحربل التابعتين لمقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA