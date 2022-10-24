بنشاطات متنوعة ومسابقات ...معرض الشهيد هركول للكتاب يختتم يومه الثالث

في يومه الثالث، شهد معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، حضوراً لافتاً وزيارة طلاب المدارس في قامشلو للمعرض الذين حصلوا على نسخ من الكتب إضافة لزيارة شخصيات سياسية وفنية وثقافية.

وتخلل المعرض في يومه الثالث، حفل توقيع ديوان شعر باللغة الكردية، بعنوان " komika biçûk " للشاعر رياد بوزو، وتوزيعه مجاناً على رواد المعرض، وذلك في قسم دار النشر شلير.

واستمر برنامج فعاليات المعرض، بمسابقة ثقافية، أدارها الكاتب عبود مخصو، وفيها طرح بعض الأسئلة التاريخية والثقافية على الرواد، وصاحب الإجابة الصحيحة يمنح كتابين مجاناً.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث بحفلة فنية، شارك فيها عازف الكمان الأرمني هاروتيون مادارجيان بعدة مقطوعات موسيقية.

(خ ع/سـ)

ANHA