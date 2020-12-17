بنكين سيدو: لا يجوز منع الصحفيين من رصد الأحداث.. هذا انتهاك

منذ أعوام وموضوع عدم دفع رواتب الموظفين في باشور كردستان محور نقاشات الشعب الذي يطالب حكومة إقليم باشور كردستان "جنوب كردستان" بحل هذه المشكلة، وتصاعدت في الأيام الأخيرة احتجاجات الشعب في هذا السياق، وتظاهر الأهالي الذين يطالبون برواتبهم.

وخلال هذه التظاهرات، أقدمت سلطات باشور كردستان على اعتقال الشبان والأهالي المشاركين في التظاهرات، كما قامت بإيقاف عدد من وسائل الإعلام عن العمل، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين الذين كانوا يتابعون التظاهرات، ويحاولون إيصال صوت الشعب إلى الراي العام، وأجبروهم على توقيع تعهدات بعدم رصد ومتابعة احتجاجات الشعب.

وفي هذا السياق أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بنكين سيدو.

وعن الأحداث التي تشهدها مناطق باشور كردستان "جنوب كردستان"، قال بنكين سيدو: "حقيقةً هذا الوضع غير لائق، فمهما حدث، يجب عدم منع أو سد الطريق أمام الصحفيين للقيام بعملهم، فمتابعة ورصد هذه الاحتجاجات هو من صلب عمل الصحفيين، وهم يعملون وفق القوانين، وأنا لا أعتقد أن الصحفيين في باشور يعملون بما يخالف القوانين".

وتابع سيدو بالقول: "ونحن الصحفيون نأسف لإغلاق وسائل الإعلام واعتقال الصحفيين، ووصول الأمر إلى هذا الحد، أمر مؤسف حقيقة".

′وفق القوانين الدولية هذا يعدّ انتهاكًا′

وعن إجبار أسايش حكومة إقليم باشور كردستان "جنوب كردستان"، الصحفيين على توقيع كتب يتعهدون فيها بعدم رصد ومتابعة الاحتجاجات قال بنكين سيدو: "هذا منافٍ لقوانين الإعلام، فمهمة الإعلام هي إبراز حقيقة الأحداث للرأي العام، وهذا من صلب عمل الإعلام".

ونوه بنكين سيدو أن ممارسات كهذه تعدّ انتهاكًا بحق الصحفيين، وفق القوانين الدولية الخاصة بالإعلام، وتابع بالقول: "لا يوجد أي شيء في العالم يمنع الصحفيين من متابعة الأحداث والوقائع".

وأوضح الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بنكين سيدو في نهاية حديثه أنهم يأملون أن تعمل المؤسسات الخاصة بحماية حقوق الصحفيين ووسائل الإعلام في باشور كردستان على حل هذه المشكلة المتعلقة بإغلاق وسائل الإعلام، واعتقال الصحفيين في باشور، والعمل على إعادة النظر وتصحيح تلك الممارسات التي ارتكبت بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

(د ج)

ANHA