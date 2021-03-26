بنحو 70% أقل من سعر السوق مركز الأعلاف يوفر النخالة في ديرك

يشهد مركز الأعلاف التابع لمؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية في ديرك إقبالًا على شراء النخالة والعلف، من قبل مربي المواشي، نتيجة توفره، وانخفاض أسعاره مقارنة بالسوق المحلي.

وطرحت مديرية الزراعة والثروة الحيوانية التابعة للإدارة الذاتية كميات العلف والنخالة بسعر أقل من سعر السوق المحلية، لتأمين احتياجات مربي المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وعانى المربون من ارتفاع الأسعار في السوق نتيجة استحكام التجار، الأمر الذي دفع مركز الأعلاف إلى توفير الأعلاف والنخالة وتوزيعها بأسعار رمزية وخاصة بعد انخفاض كميات الأمطار.

وحسب ما أكده المشرفون على توزيع الأعلاف، فإنه يتم بيع النخالة لمربي المواشي بموجب قوائم صادرة من مديرية الثروة الحيوانية ومركز الأعلاف في ديرك..

هذا وقد خصصت كمية 142110 طن من العلف والنخالة لتوزيعها على مربي المواشي في ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، ووزعت منها حتى الآن 117 طن.

ويُخصَّص لكل ناحية يوم توزع فيه الأعلاف على مربي المواشي فيها، بعد مراجعة دائرة الثروة الحيوانية وتقديم الأوراق المطلوبة وتبيان عدد رؤوس المواشي.

أمين المستودع في مركز الأعلاف في ديرك، محمد خليل، قال لوكالتنا إن "الكمية التي خصصت للمركز هي 142110 طن، وحتى الآن تم توزيع 117طن على تل كوجر وكركي لكي ومنطقة الكوجرات، ومن المقرر أن يتم توزيع النخالة والعلف على مربي ناحية ديرك خلال الأيام القادمة".

وأضاف خليل: "لا نملك إحصائيات جديدة لمربي المواشي لأن مشكلة العلف ظهرت بعد ارتفاع الأسعار في السوق، وقرار توفير النخالة جاء بشكل طارئ لمساعدة المربين في الحصول على النخالة والعلف الجاهز بالسعر المناسب".

هذا ويصل سعر النخالة المستخدمة علفًا حيوانيًّا في السوق المحلية إلى أكثر من 1000 ليرة سورية للكيلو الواحد، إلا أن مركز الأعلاف يبيعها بأسعار رمزية.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أصدرت في الـ 6 من كانون الثاني/ يناير العام الجاري، تعميمًا بـ "خفض سعر النخالة كمادة علفية إلى (300) ليرة سورية كتدبير احترازي نتيجة تأخر الأمطار في المنطقة المعتمدة أساسًا على الزراعة، ودعمًا لمربّي الماشية.

وبدوره، قال محمد شريف يوسف، أحد مربي المواشي، والذي حصل على كمية 870 كيلو من مادة النخالة، حيث يملك 72 رأس غنم، وأربعة أبقار، إن سعر كيلو النخالة في مركز الأعلاف يباع بـ 300ليرة للكيلو الواحد مقارنة بالسوق الذي وصل إلى ألف ليرة سورية.

وبذلك يكون السعر الذي يوفره مركز الأعلاف، أقل من السوق المحلية بنحو70 %.

ANHA