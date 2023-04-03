بنحو 6%.. ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد قرار تخفيض إنتاجه

قادت السعودية الأحد خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية في "إجراء احترازي" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام. وذلك عشية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس).

وبالتالي، ستخفض السعودية، التي نسقت الخطوة، 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة. في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً اليوم، بعد قرار أكبر الدول المنتجة للنفط خفضاً منسقاً للإنتاج اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءاً من أيار/ مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري.

وقفزت أسعار النفط قرابة 6% اليوم في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن تخفيضات كبيرة للإنتاج من جانب هذه الدول.

جاء الإعلان المفاجئ عن الخفض في إنتاج النفط على الرغم من دعوات الولايات المتحدة المتكررة لزيادة الإنتاج، خصوصاً مع زيادة الاستهلاك وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد.

جدير بالذكر أن أوبك بلاس يتألف من 13 دولة عضواً في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.

(د ع)