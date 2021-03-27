بنحو 30 غارة المقاتلات الروسية تستهدف البادية السورية

وتناوبت عدة طائرات روسية منذ مساء الجمعة وحتى الآن، بنحو 30 غارة جوية، على استهداف مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في عموم البادية السورية.

وفي السياق، واصلت قوات حكومة دمشق حملات التمشيط ضد مرتزقة داعش في بادية حماة وحمص والرقة وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المقاتلات الروسية استهدفت مساء أمس، بنحو 12 غارة جوية، مواقع تنتشر فيها مرتزقة داعش في بادية السخنة شرق حمص، وسط إقلاعات متتالية للطيران الروسي من مطار حميميم باتجاه البادية السورية.

وأشار المرصد أمس، إلى مقتل 7 من قوات حكومة دمشق، وجرح 3 آخرين، في هجوم لمرتزقة داعش استهدف مواقع في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1369 قتيلًا من قوات حكومة دمشق، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في بادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

(ش ع)