بنحو 20 صاروخاً.. قوات حكومة دمشق تقصف أحياء درعا البلد واشتباكات مع مسلحين محليين

وقصفت قوات حكومة دمشق بنحو 20 صاروخ من نوع أرض – أرض، الأحياء السكنية في مناطق درعا البلد المحاصرة، بعد منتصف ليلة الأحد – الاثنين، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات "الفرقة الرابعة" التقدم باتجاه أحياء درعا البلد وسط تمهيد ناري يكاد لا يتوقف بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية على محاور المنطقة.

في حين هاجم مسلحون محليون حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بالإضافة إلى هجوم نفذه مسلحون محليون أيضاً استهدف حاجزاً لـ "الفرقة الرابعة" على أطراف بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وشهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي وبعض المناطق المجاورة لها، مساء أمس، حالات نزوح جماعية للأهالي نحو مناطق "حوض اليرموك" عند الحدود السورية – الأردنية خوفاً من تصاعد وتيرة القصف على المنطقة، تزامناً مع استمرار المواجهات المسلحة على محاور أحياء درعا البلد المحاصرة، في ظل محاولات قوات حكومة دمشق المستمرة لاقتحام المنطقة.

ونفذت قوات حكومة دمشق يوم أمس قصفاً صاروخياً على بلدة جلين بريف درعا الغربي، كما قصفت بالقذائف الصاروخية بلدة تل شهاب وتعرضت أطراف مدينة طفس لقصف براجمات الصواريخ، حيث بلغت حصيلة القتلى ثلاثة وهم رجلين اثنين قضوا بقصف طال أحياء درعا البلد المحاصرة وامرأة قضت بقصف صاروخي استهدف بلدة جلين غربي درعا.

وأصدرت لجان حوران المركزية بياناً أعلنت من خلاله النفير العام في كافة مناطق حوران بعد التصعيد الكبير على أحياء درعا البلد، ومحاولات قوات حكومة دمشق اقتحام المنطقة.

(د ع)