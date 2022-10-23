بندوة حوارية وفقرات فنية اختتام اليوم الثاني لمعرض الشهيد هركول للكتاب

تخلل اليوم الثاني من معرض الشهيد هركول للكتاب في دورته السادسة، توقيع ديوان شعر بعنوان" قتلت مايا" للشاعر أحمد اليوسف من مدينة منبج، تزامن مع تجوال الزوار في أرجاء المعرض واقتناء الكتب التي تعرضها دور النشر المشاركة.

واستمر بندوة حوارية بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في المجتمع"، أدارها الكاتب عبد المجيد خلف، وحضرها كتاب ومثقفون. ودار الحوار حول كيفية الارتقاء بالمجتمع ودور الطبقة المثقفة والمؤسسات الثقافية في ذلك، وضرورة وجود اتحادات للمثقفين لدعم الثقافة، وجاءت طريقة الحوار، عن طريق الأسئلة التي طرحت من قبل إدارة الندوة، ومداخلات المشاركين في الندوة.

وتلتها، فقرة فنية وموسيقية، شارك فيها الفنان آلان دريعي بمجموعة متنوعة من الأغاني الكردية، وسط أجواء جميلة.

هذا وتستمر فعاليات المعرض لغاية 29 تشرين الأول الجاري، في حين تفتح أبواب المعرض أمام الزوار في كل يوم من الساعة الـ 10.00 صباحاً وتغلق في الساعة الـ 20.00.

(خ ع/سـ)

ANHA