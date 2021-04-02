بناء على اعترافات المعتقلين من خلايا داعش.. العثور على جثتين متفسختين في مخيم الهول

وأفاد مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي عثرت مساء اليوم على جثتين متفسختين مقطوعتي الرأس في إحدى جور الصرف الصحي في القطاع الأول من مخيم الهول.

وأشار مسؤولون من القوى الأمنية في المخيم بأن قواتهم، عثرت على مكان الجثث بعد اعترافات لأحد عناصر خلايا داعش الذي ألقي القبض عليه خلال الأيام الماضية ضمن حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم.

ونوه المصدر نفسه أن الجثتان اللتان تم العثور عليهما كانتا متفسختين ما يشير أنهما قتلا منذ فترة طويلة.

فميا لاتزال التحقيقات مستمرة مع المرتزقة المعتقلين لكشف تفاصيل الجريمة ومعرفة هوية الضحايا.

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ANHA