بناء على اعترافات المعتقلين من خلايا داعش.. العثور على جثتين في مخيم الهول – تم التحديث

عثرت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول على جثتين في إحدى جور الصرف الصحي، بعد أن اعترف مرتزق من عناصر الخلايا الذين ألقي القبض عليهم خلال حملة "الانسانية والأمن" على مكان الجثث.
خبر 2021-04-02T18:39:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي عثرت مساء اليوم على جثتين أحدها مقطوع الرأس في إحدى جور الصرف الصحي في القطاع الأول من مخيم الهول، هما لرجل وامرأة.

وأشار مسؤولون من القوى الأمنية في المخيم بأن قواتهم، عثرت على مكان الجثث بعد اعترافات لأحد عناصر خلايا داعش الذي ألقي القبض عليه خلال الأيام الماضية ضمن حملة "الإنسانية والأمن" في المخيم.

ونوه المصدر نفسه أن الجثتان اللتان تم العثور عليهما كانتا شبه متفسخة، وهما لرجل وامرأة.

فميا لاتزال التحقيقات مستمرة مع المرتزقة المعتقلين لكشف تفاصيل الجريمة ومعرفة هوية الضحايا.

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ANHA


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