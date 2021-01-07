بمظاهرة حاشدة أهالي الرقة يشاركون في مراسم تشييع 4 شهداء

وتجمع المئات من أهالي ريف الرقة الشرقي في بلدة الجديدات للمشاركة في المراسم والتظاهرة التي انطلقت من أمام بلدية الجديدات صوب مزار الشهيد سيفدار في البلدة للمشاركة في تشييع جثامين 4 شهداء من قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.

وتعالت أصوات المتظاهرين التي تندد بالهجمات التركية من جهة، وتمجد الشهداء وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.

ولدى الوصول إلى مزار الشهداء بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء العديد من الكلمات كانت أولها باسم حزب سوريا المستقبل ألقتها العضوة زليخة عبدي، وأخرى باسم قوى الأمن الداخلي ألقاها الرئيس المشترك للجنة الداخلية في مجلس الرقة المدني أيفان خليل.

الكلمات بمجملها عزت ذوي الشهداء على فقدانهم لأبنائهم، ,وعاهدت على السير على درب الشهداء.

وأشادت الكلمات بدور قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في بسط الأمن في مناطق شمال وشرق سوريا عامة ومدينة الرقة خاصةً وحمايتها من كافة الهجمات والمخاطر المحدقة بها.

وفي ختام الكلمات قرئت وثائق الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء بالرقة وسلمت الوثائق لذوي الشهداء وهم كل من "الشهيد أحمد المعيان وحمود الشهاب وأبو رشيد أعضاء في قوى الأمن الداخلي، والشهيد عبد الرحمن المطر المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية"، الذين استشهدوا في قرية الحمرات بريف الرقة الشرقي أثناء أداء واجبهم العسكري.

ومن ثم حمل رفاق درب الشهداء جثامينهم على الأكتاف ليواروا الثرى في مثواهم الأخير في مزار الشهيد سيفدار في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي.

(أع- خ ج/ل)

ANHA