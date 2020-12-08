بموافقة 63 عضوًا الجمعية العامة للأمم المتحدة تحث روسيا على الانسحاب من القرم

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، على قرار يحث روسيا على سحب جميع قواتها العسكرية على الفور من شبه جزيرة القرم، وإنهاء احتلالها المؤقت لأراضي أوكرانيا دون تأخير.

وتضم الجمعية العامة 193 عضوًا، ووافق على قرار الانسحاب 63 عضوًا، في حين رفضها 17 عضوًا من بينها روسيا ومؤيدوها مثل الصين وكوبا وفنزويلا وإيران وسوريا، بينما امتنع 62 عضوًا عن التصويت.

ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التعاون مع الأمم المتحدة، ودعم الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم "بأسرع ما يمكن".

وكررت المنظمة العالمية "قلقها البالغ بشأن العسكرة التدريجية لشبه جزيرة القرم" من قبل روسيا، ونقلها لأنظمة الأسلحة المتطورة "بما في ذلك الطائرات والصواريخ ذات القدرات النووية والأسلحة والذخيرة والأفراد العسكريين إلى أراضي أوكرانيا"، وحثت روسيا على "وقف مثل هذا النشاط دون تأخير".

ودان القرار استخدام روسيا شركات الصناعة العسكرية الأوكرانية، التي تم الاستيلاء عليها في شبه جزيرة القرم، ودعا موسكو إلى وقف جهودها في توسيع نطاق الولاية القضائية على المنشآت والمواد النووية في شبه جزيرة القرم، وعارض التجنيد الروسي لسكان القرم بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية الأوكرانية.

كما رفض القرار بناء روسيا سفنًا حربية في شبه جزيرة القرم، وحث موسكو على الامتناع عن إعاقة الملاحة المشروعة بموجب القانون الدولي في البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق كيرتش، مؤكدًا على رفضها احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستابول، وأكد مجددًا "عدم الاعتراف بضمها"، وذكر أن "الاستيلاء على القرم بالقوة أمر غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي"، مطالبًا "بإعادتها على الفور".

وكانت روسيا قد أرسلت قوات إلى شبه جزيرة القرم وضمت شبه الجزيرة عام 2014، ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا في حرب استمرت ست سنوات، وأودت بحياة 14 ألف شخص.

(د أ)