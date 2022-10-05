بمسيرة حاشدة.. أهالي إقليم الفرات يعبّرون عن دعمهم لنضال الكرد في روجهلات كردستان

وشارك في المسيرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، المئات من أهالي الإقليم للتأكيد على وقوفهم مع الأهالي في روجهلات (شرق كردستان) في احتجاجاتهم الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني، وسط رفع المشاركين يافطات كتب عليها "بقيادة المرأة سنحطم ذهنية المستبدين"، "المرأة هي رمز الحرية"، "بثقافة المرأة سندحر الخونة"، وسط ترديد هتافات "الحرية للمرأة"، "الويل للخونة".

وبعد وصول المسيرة إلى ساحة المرأة الحرة وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكرت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، هبون محمد، الشهيدة آرين ميركان: "نحن اليوم أمام ذكرى عظيمة، ففي مثل هذا اليوم صنعت الشهيدة آرين ميركان من جسدها حرية هذه الأرض، وأفدت بروحها في سبيل أمننا وأماننا".

وأضافت: "اليوم في روجهلات تتكرر هذه الملحمة، فتخرج الشعوب بقيادة المرأة عن صمتها، وتتحدى حكومة الفاشية التي تدعي أنها تحمي الشرف، وتكسر قيودها".

وأكدت وقوف النساء في شمال وشرق سوريا وروج آفا مع المرأة في روجهلات وقالت: "كل شهيد في روجهلات هو شهيد لروج آفا، وكل امرأة تهتف بالحرية هناك نحن معها هنا".

وتابعت: "دولة الاحتلال التركي ضائعة وهذا حال المستبدين، كلما سطعت شمس الحرية للشعب ضاعوا، ولكن ما يغضبنا هو أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يجدد المؤامرة ويغتال مناضلة جديدة في باشور كردستان، لكننا نقول لهم حبل الخيانة قصير ونهايتكم وخيمة".

واغتيلت يوم أمس الثلاثاء المناضلة ناكهان أكارسال في مدينة السليمانية في جنوب كردستان، وتمكنت قوات الأمن التابعة لسلطات السليمانية من اعتقال قاتل المناضلة ناكهان وهو في طريقه إلى مدينة هولير التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني وعادة ما كانت منطلقاً لقتلة المناضلين والمناضلات الكرد ووجهة لهم بعد تنفيذ جرائمهم.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) والمدن الإيرانية تتواصل منذ أكثر من أسبوعين، وفقد أكثر من 133 شخصاً حياتهم نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل قوات النظام الإيراني، بعد الجريمة البشعة التي وقعت بحق الفتاة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى " شرطة الأخلاق" الإيرانية، وذلك بعد تعرضها للتعذيب أثناء اعتقالها من قبلهم بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

(ن ك/د)

ANHA