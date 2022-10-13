انطلقت فعاليات مهرجان" آرين.. جدائل السلام " في الـ 5 من شهر تشرين الأول الجاري.

وقدم اليوم آخر العروض المسرحية في المهرجان والذي حمل عنوان "عفواً مم وزين" من تأليف أحمد إسماعيل، وإخراج محي الدين أرصلان، وشارك في التمثيل أعضاء " كومين فيلم روج آفا".

وكانت قد شاركت في المهرجان ٩ فرق مسرحية، قدمت من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، للمشاركة في مهرجان "آرين.. جدائل السلام" المسرحي بدورته الثانية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم غد الجمعة، بتكريم الفرق المشاركة على خشبة مسرح مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

(ن ك/سـ)

ANHA