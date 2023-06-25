بمشاركة وفد من روج آفا افتتاح مكتبة المرأة الكردية في السليمانية

افتتحت اليوم في مدينة السليمانية في باشور كردستان مكتبة ومركز أبحاث وأرشيف المرأة الكردية، وهو المشروع الذي كانت تعمل عليه الصحفية والأكاديمية ناكيهان أكارسال التي استشهدت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وشارك في مراسم الافتتاح عدد من الكاتبات والناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة من أجزاء كردستان الأربعة وعدد من بلدان العالم.

كما شارك في المراسم أيضاً وفد من المثقفات من روج آفا ضم كلاً من الكاتبات ناريمان عفدكي وبوطان هوشي ولمعة علي، بالإضافة إلى مشاركة ممثلة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان أفين سويد.

عضوة مجلس إدارة المكتبة كولان بختيار ألقت كلمة خلال مراسم الافتتاح قالت فيها: "نعلم أننا نواجه مسؤولية كبيرة، لكننا نعلم أن المقاومة واجب في كل الأحوال والظروف، وهي واجب أخلاقي وضميري. ومن أجل الفوز بالديمقراطية، سنحاول أداء هذا الواجب. هذا المركز التذكاري له أهمية كبيرة لحماية طابع وإنجازات المرأة".

وتخلل حفل الافتتاح عرض أعمال ونشاطات ناكيهان أكارسال من خلال فيلم مصور سلط الضوء على "سبب عدم رؤية الأعمال والمنجزات التي قامت بها النساء في فترة المجتمع الطبيعي، ولماذا هناك حاجة إلى مثل هذا العمل؟".

كما تخلل المراسم عرض موسيقي من قبل فرقة موسيقية لنساء من إقليم كردستان، وفيما بعد عرضت مقاطع فيديو وصور للنساء اللواتي لم يستطعن المشاركة في افتتاح المكتبة لأسباب مختلفة، كما قدمت الفنانة جينا ساقز وهي من شرق كردستان فقرة غنائية.