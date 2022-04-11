بمشاركة واسعة.. تستمر حملة النظافة في منطقة الصناعة بقامشلو

تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع" أطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مدينة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع.

وشارك اليوم، في الحملة أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، وغرفة الصناعة في شمال وشرق سوريا، وأصحاب محلات منطقة الصناعة.

بدأت الحملة بتجمع المشاركين في الشارع الرئيس في منطقة الصناعة القديمة الواقعة شرق مدينة قامشلو، وقبل الشروع بالتنظيف، وزّع أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي الأكياس والكمامات والقفازات على المشاركين.

وشملت الحملة تنظيف الشوارع والساحات الرئيسة في منطقة الصناعة القديمة.

وعلى هامش الحملة، تحدث عضو حركة المجتمع الديمقراطي، عايد إبراهيم, لوكالتنا, عن أهداف الحملة قائلاً: "غايتنا من هذه الحملة نشر ثقافة النظافة وترسيخها في المجتمع"، مطالباً الأهالي بالمشاركة في الحملة لتنظيف الأحياء وإضفاء رونق جميل وحضاري على المدينة، لأن النظافة حضارة".

وأكد عايد أن النظافة لا تتحقق عبر الحملات فقط؛ بل هي مسؤولية تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع في الحياة اليومية.

يذكر أن حملة النظافة شملت حتى الآن أحياء (الجمعاية، وقناة السويس، والعنترية, وقرية أم الفرسان، ونعمتلي).

(كروب/آ)

ANHA