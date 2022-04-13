بمشاركة واسعة من 4 اتحادات.. حملة TEV-DEM تستمر في قامشلو

شارك اليوم، في الحملة أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM، وأربعة اتحادات (اتحاد الأصناف، والزراعة والتجارة والمحامين) في شمال وشرق سوريا، وأهالي المنطقة.

تجمع المشاركون أمام ساحة الشهيد آراس خانيكا (دوار العويجة) الواقعة شرق مدينة قامشلو، وقبل الشروع بالتنظيف وزع أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي الأكياس والقفازات والكمامات على المشاركين.

وشملت الحملة تنظيف الشوارع والساحات الرئيسة من ساحة الشهيد آراس خانيكا، وصولاً إلى حاجز العويجة التابع لقوى الأمن الداخلي والواقع جنوب مدينة قامشلو.

وعلى هامش الحملة، أكد الرئيس المشترك لاتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا، دوران عنز، أن النظافة سلوك ينبغي أن يكون ملازماً للإنسان طيلة حياته، وتابع "لذلك من الأجدر أن تكون أسلوب حياة يومية يمارسه الجميع بعفوية لأنه من ثقافتنا".

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) قد أطلقت في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مدينة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع. تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، والتي ستستمر لغاية 28 من شهر نيسان الحالي.

(كروب/آ)

ANHA