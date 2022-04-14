بمشاركة واسعة.. حملة TEV-DEM تستمر لتنظيف جنوب مدينة قامشلو

شارك اليوم، في الحملة أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM وأربعة اتحادات (اتحاد الأصناف والبيطرة والمهندسين والفلاحين) في شمال وشرق سوريا، وأهالي المنطقة.

تجمع المشاركون عند حاجز العويجة التابع لقوى الأمن الداخلي الواقع جنوب مدينة قامشلو، وقبل الشروع في التنظيف وزع أعضاء وعضوات الحركة الأكياس والقفازات والكمامات على المشاركين.

شملت الحملة تنظيف الشوارع والساحات الرئيسة، انطلاقاً من الحاجز وصولاً إلى حاجز الشهيد خالد عثمان الواقع في حي طي جنوب قامشلو.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM قد أطلقت في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مدينة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع. تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع"، والتي ستستمر لغاية 28 من شهر نيسان الحالي.

(كروب/آ)

ANHA