ويتوافق عيد خدر إلياس "بيخون" مع الخميس الأول من شهر شباط، بحسب التقويم الشرقي، ويقوم الإيزيديون فيه بصيام ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويُعرف بعيد خصوبة الطبيعة وقدوم البركة.

أقيمت الاحتفالية التي نظمها البيت الإيزيدي في حي الشيخ مقصود في صالة عفرين، حضرها الإيزيديون وممثلون من المؤسسات المدنية والكومينات والأحزاب السياسية، ومقاتلي قوات حماية الشعب وقوى الأمن الداخلي.

زُينت الصالة بصور زردشت ومعبد لالش والشهيدة روكن زردشت وصور القائد أوجلان. كما علّقت يافطات كتب عليها "أمنيتنا الحرية - مجتمع ديمقراطي- العودة" و"عيد خدر إلياس رمز المحبة والسلام"، بالإضافة إلى أعلام البيت الإيزيدي والمرأة الإيزيدية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، بعده تحدث الشيخ رياض حنان الذي بارك العيد وشرح للحاضرين أهميته وطقوسه.

بدورها، باركت يلدز ماركو، الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حلب، العيد وتمنت أن يكون عيد البيخون في عام 2022، عيداً للخير والسلام وأن يتم تحرير القائد أوجلان وعفرين من المحتل التركي.

السلم الأهلي يبدأ من معرفة بعضنا

باسم المكون المسيحي تحدث باسل قس نصر الله، بارك العيد، وشدد على "السلم الأهلي يبدأ من معرفة بعضنا البعض".

كما تحدث باسم ملتقى الأديان في حلب الشيخ علي الحسن الذي قال: "الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الجمع الطيب وأن نكون في مناسبة طيبة نشارك فيه إخوتنا الإيزيديين، ونتمنى بهذه المناسبة حرية القائد أوجلان".

وأضاف الحسن "باسمي واسم المسلمين أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لإخوتنا الإيزيديين وأتمنى عاماً حافلاً بالنصر".

رغم الفرمانات.. الإيزيديون حافظوا على ديانتهم

فيما ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، كلمة، استذكرت في بدايتها الشهداء أمثال مام زكي وروكن زردشت وكافة شهداء الحرية وقالت: "الإيزيدية، الديانة الأقدم على الأرض".

وأضافت: تعرض الإيزديون عبر التاريخ لعشرات الفرمانات، أرادوا القضاء عليهم عبر مرتزقة داعش، وكانوا مستهدفين من قبلهم، والإيزيديون قاموا بالحفاظ على أنفسهم وثقافتهم وديانتهم، لكن احتفال اليوم بعيد خدر إلياس يوضح أن خط الحماية هو الذي انتصر".

واستنكرت عائشة حسو المؤامرة الدولية على القائد أوجلان الذي دخل عامه الـ 24، وقالت إن استهداف القائد هو استهداف للشعوب جميعاً.

بعد الكلمات، قدم الشيوخ والأطفال والشباب والشابات التراتيل الدينية الخاصة بهذه المناسبة، فيما بعد، وزعوا مادة البيخون على الأهالي.

تلا ذلك تقديم الفنان أحمد خاني مقتطفات من المواويل الكردية، لتنتهي الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(ف)

ANHA