بمشاركة دور نشر من روج آفا انطلاق معرض الكتاب الدولي الثاني في السليمانية

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 236 لتأسيس مدينة السليمانية، انطلقت، اليوم، فعاليات معرض الكتاب الدولي في نسخته الثانية، في مدينة السليمانية.

وذكر القائمون على المعرض خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس، أن “المعرض سيكون منبرًا للكتّاب والمؤلفين والمثقفين كافة في إقليم كردستان والعراق لعرض نتاجاتهم ومؤلفاتهم، وسيكون مكانًا للتلاقح الفكري مع الاجانب القادمين من الخارج لحضور المعرض”.

وأكدوا أيضًا “مشاركة دور النشر والطباعة من الدول المجاورة ومن مختلف قارات العالم وأجزاء كردستان الأربعة”.

ويشارك في المعرض هذا العام دور نشر ومكاتب من روج آفا، حيث تُعرض مئات العناوين من الكتب المنشورة والمطبوعة في روج آفا.

الإداري في دار شلير للنشر من روج آفا، صلاح الدين يوسف، أكد أن دار شلير تشارك في المعرض هذا العام بقرابة 100 عنوانًا باللغتين الكردية والعربية، كما تشارك مكتبة بنداروك بقرابة 700 عنوانًا.

وانطلق المعرض بنسخته الأولى العام الماضي في الموعد نفسه بأكثر من 300 دار طباعة ونشر محلية وأجنبية وبعرض الآلاف من عناوين المؤلفات والمنشورات والبحوث.

(ك)