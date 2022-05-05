بمشاركة عشرات الآلاف.. انطلاق مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة في قامشلو

بعد وصول الوفود القادمة من مدن ونواحي مقاطعتي الحسكة وقامشلو التابعتين لإقليم الجزيرة، انطلقت قبل قليل، مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة"، وذلك من دوار أوصمان صبري غرب مدينة قامشلو.

ونظمت مسيرة الكرامة تنديداً بهجمات الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، ودعماً لمقاومة الكريلا ضد هذه الهجمات.

يشارك في المسيرة عشرات الآلاف من مكونات نواحي (ديرك، ورميلان، وكركي لكي، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل كوجر، وتل براك، وتل حميس، وعامودا، وقامشلو) التابعة لمقاطعة قامشلو، إلى جانب مشاركة مكونات كل من (الشدادي، والهول، وتل تمر، والدرباسية، وزركان، والحسكة) التابعة لمقاطعة الحسكة.

كما يشارك في المسيرة، ممثلون عن هيئات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم، والأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عضوات الحركات والتنظيمات النسائية، والاجتماعية، والمدنية، والشبيبة والأمنية (قوى الأمن الداخلي)، وفنانين وفنانات.

المسيرة سلكت الشارع الرئيس المؤدي إلى شارع عامودا وتجوب في هذه الأثناء، الشارع العام لمدينة قامشلو، وسط ترديد هتافات "لا للخيانة"، "تحيا مقاومة الكريلا"، "الموت للخيانة والاحتلال"، "الكريلا كرد، والكرد كريلا".

ويرفع المشاركون في مسيرة الكرامة صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات الدفاع الشعبي (HPG)، ووحدات المرأة الحرة- ستار (YJA- Star)، أعلام حزب العمال الكردستاني، حركة الشبيبة الثورية السورية، مؤتمر ستار، وأعلام الأحزاب السياسية، وحركة المجتمع الديمقراطي، وصور لمقاتلات ومقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في جبال كردستان.

كما يرفعون يافطات كتب عليها "كريلا كرامتنا"، "عاشت مقاومة الكريلا"، و"بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة".

هذا ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو، ليتجمع المشاركون في الساحة الموجودة بجانب الملعب، لتلقى هناك عدة كلمات، منها كلمة باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

(كروب/آ)

ANHA