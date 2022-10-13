بمشاركة المسيحيين والمسلمين.. إيزيديو حلب يحتفلون بعيد الحج إلى لالش (جماي)

بمناسبة الحج إلى لالش (جماي)، نظم البيت الإيزيدي في حلب احتفالية وذلك في مركزه الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

أدى أبناء المجتمع الإيزيدي طقوس العيد، كما شاركهم الاحتفال ممثلون عن المؤسسات والاتحادات المدنية، وأبناء الديانتين المسيحية والإسلام.

بدأت الطقوس بتمني الأمنيات وإشعال الشموع، تلاه إلقاء الشيخ الإيزيدي، حسن بركات الأدعية والتراتيل الدينية متمنياً أن يحل السلام على الأرض وتنتهي الحروب، وبارك العيد على الحاضرين.

ثم رحبت عضوة البيت الإيزيدي، رانيا جعفر، بالضيوف وشرحت الطقوس التي يؤدونها أيام الحج إلى لالش، وكيفية الاحتفال بعيدهم بعد الانتهاء من تأدية الطقوس.

مبينةً أن "المزارات تفتح أبوابها بدءاً من 6 تشرين الأول لِتغلقها في 12 من الشهر ذاته".

وأضافت "نحن سعداء بكوننا مجتمعون اليوم من كافة المكونات لنتشارك العيد الإيزيدي، ويعود الفضل في ذلك إلى القائد عبد الله أوجلان الذي نادى بأخوة الشعوب والعيش المشترك".

من جانبه قال عضو مجلس عوائل الشهداء، رمزي بكر، الذي حضر الاحتفالية "أفكار القائد جمعتنا تحت مظلة واحدة ونحن سنكمل معاً يداً بيد وعلى خطا الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

(ن ش/ س ر)

ANHA