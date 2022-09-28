بمشاركة الالاف انطلاق مراسم تشييع الرئيسين المشتركين لمكتب شؤون العدل والإصلاح في إقليم الجزيرة

انطلقت قبل قليل مراسم تشيع مهيبة للرئيسين المشتركين لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية زينب محمد ويلماز شرو، والشهيدة المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة YPJ بيريتان ديرسم في مزارات الشهداء في مدينتي "الحسكة، وقامشلو" بإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة مساء أمس عن استشهاد الرئيسين المشتركين لمكتب شؤون العدل والاصلاح، جراء استهدافهم بواسطة مسيرة للاحتلال التركي في ريف ناحية كركي لكي اثناء جولة عمل للمراكز.

وشهد منذ ظهر اليوم، مزار شهداء الحسكة "الشهيد دجوار"، ومزار شهداء قامشلو "الشهيد دليل ساروخان"، توافد الآلاف من أهالي تلك المدن، والبلدات والقرى التابعة لها، استعدادا للمشاركة في مراسم تشيع الشهداء، بعد أن دعت اليه مجالس عوائل الشهداء في المدينتين.

ويشارك في المراسم الالاف من أهالي إقليم الجزيرة، إلى جانب وفود من الإدارات الذاتية والمجالس المدنية السبع في شمال وشرق سوريا، وقياديين في قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ، وقوى الأمن الداخلي، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.

ومع وصول جثمان الشهيدتين "زينب محمد، بيريتان ديرسم" إلى مزار الشهيد دجوار في الحسكة، والشهيد يلماز شرو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، محمولين في نعوش على أكتاف رفاقهم، استقبلوا من قبل المشيعين بالزغاريد والشعارات التي تمجد الشهداء، ورفع صور الشهداء ورموز وأعلام مؤسسات الإدارة الذاتية، ووحدات حماية المرأة.

هذا ومن المقرر حسب برنامج مجلس عوائل الشهداء في مدينتي "قامشلو، والحسكة" أن يتخلل المراسم كلمات عدة.

يتبع.....