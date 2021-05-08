بمشاركة العاملين فيها بلدية الشعب تطلق عمليات تنظيف في هجين

وبدأت عمليات التنظيف تحت شعار "يدًا بيد لبيئة نظيفة"، وشملت تنظيف الشارع العام ضمن بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى شارع السوق وصولًا إلى شارع العشرين والقلة والشوارع الفرعية.

وبحسب المشرفين على عمليات النظافة، فإنها انطلقت نظرًا لتراكم النفايات الكبير ضمن البلدة، وتمهيدًا لاستقبال عيد الفطر، الذي يحتفل به بعد أيام قليلة.

وشارك فيها العاملون في بلدية الشعب برفقة آليات مخصصة لجمع القمامة ونقلها، وأعقب إزالة القمامة تنظيف الشوارع المستهدفة بالمياه عبر صهاريج البلدية.

هذا ومن المقرر أن تستمر عمليات التنظيف ضمن بلدة هجين يومين.

(ث ع/سـ)

ANHA