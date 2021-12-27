بمشاركة الآلاف من شمال وشرق سوريا.. بدء مراسم تشييع شهداء الهجوم التركي على كوباني

واحتشد الآلاف في مدخل مدينة كوباني الجنوبي على طريق حلب، وبدأوا بالسير صوب مزار الشهيدة دجلة وهم يحملون جثامين الشهداء الذين استهدفتهم طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في الـ25 من الشهر الجاري.

وينتظر الآلاف من الأهالي موكب الشهداء في مزار الشهيدة دجلة لتنطلق مراسم التشييع قبل أن يوارى الشهداء الثرى في مثواهم الأخير.

والشهداء الذين يجري تشييعهم اليوم هم كل من "نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا حسين"، وهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

ويردد المشيعون، الذين جاءوا من مدن عدة في شمال وشرق سوريا، شعارات تمجد الشهداء وتندد بالاحتلال التركي والخونة.

يأتي ذلك على خلفية استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منزلاً في حي الشهيدة بيمان شرق مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين.

(م ع/ج)

ANHA