بمشاركة الآلاف من شمال وشرق سوريا.. بدء مراسم تشييع شهداء الهجوم التركي على كوباني ـ تم التحديث

واحتشد الآلاف في مدخل مدينة كوباني الجنوبي على طريق حلب، وبدأوا بالسير صوب مزار الشهيدة دجلة وهم يحملون جثامين 3 من الشهداء الذين استهدفتهم طائرة مسيّرة للاحتلال التركي في الـ25 من الشهر الجاري. وهم (نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى)، فيما وري جثمانا الشهيدين (مرهف أحمد خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا) في ناحية عين عيسى مساء أمس.

كما من المقرر أن تجرى مراسم غيابية للشهيد ولات يلماز أيضاً الذي استشهد بنوبة قلبية أثناء تأدية واجبه الثوري في وقت سابق.

وينتظر الآلاف من الأهالي موكب الشهداء في مزار الشهيدة دجلة لتنطلق المراسم، ويردد المشيعون، الذين جاءوا من مدن عدة في شمال وشرق سوريا، شعارات تمجد الشهداء وتندد بالاحتلال التركي والخونة.

يأتي ذلك على خلفية استهداف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منزلاً في حي الشهيدة بيمان شرق مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين.

(م ع/ج)

ANHA