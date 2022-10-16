بمشاركة 800 عضوة.. انطلاق المؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل في الرقة

يعقد في هذه الأثناء، المؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل، بمشاركة 800 عضوة من مجالس المرأة بحزب سوريا المستقبل من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في صالة التاج بالطرف الجنوبي لمدينة الرقة.

يحضر المؤتمر، رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود، وسعاد مصطفى والدة الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف.

وعُلِقت في الصالة صور الشهيدات اللواتي تم استهدافهن بطائرات مسيّرة للاحتلال التركي في أماكن وأوقات متفرقة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "ينبغي أن لا ينتهي عزمنا للحياة أبداً"، و "المرأة هي الوطن لأي حياة حرة"، و"نجاح المرأة في الثورة مرتبط بمستوى نجاحها في التدريب والتنظيم والعمل".

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للجنة التحضيرية ألقتها الناطقة باسم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في منبج، ابتسام عبد القادر، وقالت: "إننا نجتمع اليوم من كافة مناطق شمال وشرق سوريا ومختلف المناطق السورية، ومن كاف المكونات والثقافات لنعقد مؤتمرنا الثاني"، وباركت انعقاد المؤتمر على كافة المشاركات.

ويستمر المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل، غالية الكجوان.

ومن المقرر أن يتم إلقاء كلمة باسم مجلس سوريا الديمقراطية تلقيها رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، تليه مناقشة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، على أن تختتم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس المرأة العام بحزب سوريا المستقبل، بانتخاب ناطقة باسم المجلس العام للمرأة ونائبتين لها بالإضافة إلى انتخاب 21 عضوة للمجلس، والإدلاء ببيان ختامي للمؤتمر.

(آ ع/ي م)

ANHA