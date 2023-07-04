ينظم مجمع حليق الرياضي في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، وبرعاية المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة بطولة "الوفاء لشهداء روج آفا" على مستوى إقليم الجزيرة للعام الثالث على التوالي، ويشارك في نسخته الثالثة 48 فريقاً من مدن وبلدات وقرى الإقليم.

وتنظم البطولة وفق نظام المجموعات، حيث قُسّمت الفرق المشاركة على 16 مجموعة، على أن يتأهل الفريقان؛ الأول والثاني، حساب النقاط إلى الدور الثاني، وتستكمل بقية الأدوار في البطولة وفق نظام التسقيط بخروج الفريق الخاسر بشكل مباشر.

الإداري والمسؤول الإعلامي في مجمع حليق الرياضي رمضان رمو، بيّن أنهم في مجمع حليق الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة ينظمون العديد من البطولات لمختلف الفئات العمرية؛ بهدف تطوير الرياضة في المنطقة وزيادة التلاحم الاجتماعي لمكونات المنطقة التي تتألف منها الفرق الرياضية.

هذا، وتنظَّم في مجمع حليق وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي 3 بطولات سنوية رئيسة، على مستوى إقليم الجزيرة وهي بطولة "الوفاء لشهداء روج آفا" وبطولة "نوروز الكبرى" وبطولة خاصة بالفرق الشعبية للقرى.

وحسب رمو، فإن بطولة الوفاء لشهداء روج آفا جاءت من أجل الوفاء للتضحيات الكبيرة التي قدّمها أبناء وبنات المنطقة واستطاعوا حماية شعبهم: "واليوم يعيش شعب المنطقة في أمن وسلام بفضل تضحياتهم".

وتتميز بطولة هذا العام بمشاركة فرق من ناحية ديرك، وصولاً إلى فرق من مقاطعة الحسكة ونواحي تل حميس وتل كوجر.

من جهته، أكد مدرب فريق "جفال" المشارك في البطولة من ناحية تل كوجر، خضر الجفال، أنهم شاركوا في البطولة بهدف الوفاء لشهداء المنطقة وهي فرصة للتعارف بين مكونات المنطقة، كونها تخلق روح المنافسة من أجل تطوير الرياضة في إقليم الجزيرة.

كومار سليم سلو، مدرب فريق "مركز آرام الرياضي" المشارك في البطولة من قرى آليان بناحية كركي لكي، بيّن أن هذه البطولة فرصة كبيرة والمشاركة فيها محل فخر واعتزاز، وتابع: "كوننا اليوم نلعب في أمن وسلام بفضل تضحياتهم".

وبيّن أن انطلاق البطولة أيضاً للفئات العمرية الصغيرة فرصة لتطوير الرياضة والرياضيين من أجل خلق جيل رياضي مميز، من حيث اللعب والأخلاق والروح الرياضية.

وحسب الجدول الزمني للبطولة، فإن 3 مباريات ستجري كل يوم على أرضية الملعب، لتنتهي بعد تنافس الفرق الـ 48، بتأهل فريقين إلى النهائي وتتويج الفائز.

(سـ)

ANHA