بمشاركة 24 فرقة.. اختتام فعاليات مهرجان فن الطفل في رميلان

وكان المهرجان قد بدأ بتاريخ 1 أيلول الجاري برعاية حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وحركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا، والتي تم إهداؤها للقائد أوجلان ولأطفال سري كانيه وتل ابيض وعفرين.

وأقيم المهرجان في أيامه الثلاثة على خشبة مسرح أرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو بمشاركة 24 فرقة من مختلف مدن ونواحي وبلدات مقاطعة قامشلو وبحضور المئات من الاطفال ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها.

وتضمن المهرجان في يومه الثالث تقديم مجموعة من فقرات غنائية من قبل فرقة أطفال الهلال الذهبي وفرقة نودنكدا وفرقة شهيد ريحان من قامشلو، وفرقة كوليلكين كوجرا من كوجرات وفرقة برفا جيا من رميلان وفرقة شهيد بيريتان عامودا.

وكما تم تقديم عروض المسرح من قبل فرقة جيندا هولير من قرية معشوق بتربه سبية.

واختتم مهرجان فن الطفل في يومه الثالث والأخير بتقديم فقرات من الرقص الشعبي والدبكة من قبل فرقة ورود ربيع وأطفال السلام من تل كوجر.

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ANHA