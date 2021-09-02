بمشاركة ٢٢ فرقة من كافة المكونات.. استمرار فعاليات مهرجان الأطفال في إقليم الفرات

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم أمس الأربعاء خلال كرنفال شارك فيه العشرات من الأطفال الذين جابوا شوارع مدينة كوباني ودعوا الأطفال إلى المشاركة في المهرجان.

ويقام المهرجان تحت شعار "السلام يحلو بزينة الأطفال" في صالة الفرات بمدينة كوباني بحضور العشرات من الأطفال بزيهم الفلكلوري الكردي.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بحفل تحضره فرق وضيوف من الطبقة ومنبج والرقة. تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، ميرخان إسماعيل، التي رحبت بالحضور، وقالت: "نظمنا المهرجان في اليوم العالمي للسلام؛ لأن السلام يحلو بزينة الأطفال، وسنعمل للحفاظ على القيم والمكتسبات والتاريخ واللغة والثقافة التي حفظها لنا أجدادنا وأمهاتنا عبر تقديمها وتعليمها للأطفال لتتوارثها الأجيال".

ويستمر الحفل بمشاركة ٢٢ فرقة مختلفة من كافة المكونات من مدن الطبقة والرقة ومنبج، بالإضافة إلى فرق إقليم الفرات ومن ضمنها كوباني وصرين.

هذا وسيختتم الحفل بتكريم الفرق المشاركة وتقديم الهدايا للحضور بعد تقديم كافة الفرق عروضهم الغنائية والمسرحية والرقص.

(م ع/ج)

ANHA