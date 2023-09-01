بمشاركة 20 فرقة انطلاق فعاليات المهرجان الثامن للأطفال بمقاطعة الحسكة

ونظمت حركة هلالا زيرين المهرجان الثامن للأطفال في مقاطعة الحسكة، وذلك تحت شعار "الأطفال أمل الحياة، وتحلى الحياة بالأطفال".

وتوافد العشرات من اطفال مقاطعة الحسكة إلى قاعة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة للمشاركة في المهرجان.

وبدأت فعالية المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارية في حركة هلالا زيرين ياسمين عثمان، هنأت فيها جميع الأطفال باليوم العالمي للطفولة.

وقالت ياسمين عثمان "بالرغم من الهجمات المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا عملنا وبحسب الامكانيات على إنجاح المهرجان الثامن للأطفال، وإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، الذين هم مستقبل المنطقة".

وفي الختام باركت الإدارية في حركة هلالا زيرين ياسمين عثمان المهرجان على القائد عبد الله أوجلان وعلى جميع مكونات شمال وشرق سوريا.

ومن ثم قدمت فرقة الشهيد سرحد للغناء وفرقة الشهيد مرفان في ناحية الدرباسية عروضاً غنائية.

كما قدمت فرقة الشهيد ادريس عرضاً مسرحياً بعنوان "العجوز الشريرة"، تلاها فرقة الشهيد مرفان بناحية الدرباسية "قرمانه" بتقديم باقة من الأغاني التراثية، وفرقة الشهيدة سعدة بعرض حلقة من الدبكات الفلكلورية، تلتها فرقة اينانا للمكون السرياني بتقديم باقة من الاغاني، وفرقة جلادت بدرخان بتقديم عرض مسرحي بعنوان "مدرسة المشاغبين".

تلتها تقديم باقة من الأغاني الفلكلورية، الشعبية والتراثية من قبل فرقة الشهيدة دليلة من مدينة سري كانيه، وفرقة كوليلكين كردستان من ناحية تل تمر، وفرقة الشهيد عزيز عرب من بلدة توينة.

و يستمر المهرجان ليومين متتاليين حيث تقدم في كل يوم عشر فرق عروضاً غنائية ومسرحية وعروض الرقص.

(كروب/ك)