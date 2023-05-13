بمشاركة ١٢٠ طبيباً وطبيبة.. مؤتمر علمي طبي في قامشلو

ونظمت الفعالية العلمية، بمشاركة أكثر من ١٢٠ طبيباً وطبيبة جراحيين من اقليم الجزيرة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والهلال الاحمر الكردي، وهيئة الصحة في الادارة الذاتية، وجامعة روج افا، في مطعم البرج في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا، وذلك بالتعاون مع مستودع اوركيش الدوائي.

بعد دقيقة صمت اجلالا واكراما أأرواح الشهداء، القى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو كلمة تتطرق فيها الى أهمية مهنة الطب، بالاضافة الى آخر المستجدات والاحداث السياسية على الساحة الدولية والاقليمية والسورية.

وحول الأهمية وهدف من الفعالية العلمية، وواقع الصحي في شمال وشرق سوريا، تحدث رئيس المشترك لاتحاد الاطباء في اقليم الجزيرة، د.أحمد يوسف قائلا: "كانت معاناة الاطباء مضاعفة في الظروف الراهنة، بسبب التخريب والدمار والسرقة التي طالت المستشفيات والمراكز الصحية، وقلة المواد والاجهزة والادوية، مؤدية الى هجرة عدد كبير من الاطباء خارج البلاد، فيما لعبت الادارة الذاتية دورا كبيرا في تحسين الواقع الصحي، من خلال اعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالاضافة الى فتح مستشفيات، كمشفى القلب والعين التخصصي الذي كان نقلة نوعية في حياة المواطن."

وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذا النشاط هو مواكبة التطورات العلمية والابحاث الجديدة، من خلال تبادل الآراء والابحاث والدراسات بين اصحاب الكفاءات والقامات العلمية وذوي العقول النيرة".

واستمر المؤتمر الطبي بسلسلة محاضرات تمحورت حول التجارب والابحاث الطبية:

فلسفة في الاختلاطات الجراحية وتجنبها، د.جير عبدالعزيز

سرطان الثدي بين الواقع الطبي والاجتماعي، د.محمد شاكوش

ورم vanek البوليب الليفي الالتهابي- الحالة السريرية، د.كاميران حسين

مستجدات في الجراحة البدانة، د. ناظم الحاج

حمل ندبة القيصرية، د. ديار عكو

PCO SYDROME متلازمة المبيض متعدد الكيسات، د. رضوان محمد

التدبير المسند بالدليل للعمل الجراحي التنظيري خلال الحمل، د. ندى محمد

التعويضات العظمية السمعية بالبدائل الصناعية د. سحر علي

التهاب الجيوب الانفية الفطري وتدبيره، د. نرجس حصاف

إصلاح نز السائل الدماغي الشوكي عبر الانف بالتنظير- حالة السريرية، د. حسن عثمان و د. عنتر ابراهيم

النخرة الجافة في الورك، .لازكين حسن، و.د طاهر سليمان

مفهوم العلاج التجديدي في حالة التهاب المفاصل التنكسي، د. شيران حسيني

توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استخدام الصادات الحيوية العلاجية بعد العمل الجراحي، د. عبير حصاف

التثبيت الجراحي للانزلاق الفقري القطني، د. عمر حسو

تقييم عوامل الخطورة لحدوث التنخر عند المرضى انفتال الامعاء حديثي الولادة، ماهر طحلو

تضيق مريء خلقي داني مترافق مع ناسور مريئي رغامي- الحالة السريرية.

فيما اغنيت تلك المحاضرات، بفقرة مناقشة ومداخلات واسئلة من قبل المشاركين.

وانتهت الفعالية، بتكريم عدد من الاطباء على الجهود الذي بذلوها في سبيل تطوير الواقع الصحي في المنطقة.

(خ ع/ك)

ANHA