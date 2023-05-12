بمشاركة 100 لاعب ولاعبة تنظيم بطولة إقليم الجزيرة للكاراتيه

اقيمت البطولة التي نظمت من قبل مكتب الألعاب الفردية والأنثوية في الاتحاد الرياضي في الصالة الرياضية بمدينة قامشلو، وحضرها العشرات من المهتمين وهواة لعبة الكارتيه.

وشارك في البطولة 5 نوادي ومراكز رياضية من الإقليم، وهي نوادي" سردم، وآسايش، وبرخدان، ومركزي الحسكة وبرخدان، مثلهم 62 لاعب، و40 لاعبة من مواليد 2009-2010.

البطولة أقيمت بنظام إقصاء الخاسر، وشهدت منافسة كبيرة بين المشاركين والمشاركات في كلا المباريات الفردية والجماعية منها، وحكم البطولة، 30 حكماً وحكمة.

وكانت جائزة المركز الأول من نصيب نادي الآساييش في حيت تسلم المركز الثاني نادي برخدان فيما حصد نادي سردم المرتب الثالث.

وتعتبر هذه البطولة، اولى بطولات الألعاب الفردية الرسمية التي ينظمها الاتحاد الرياضي في اقليم لهذا الموسم، وكانت بطولات رياضية أخرى ككرة القدم بفئتي الرجال والشباب، قد انطلقت بداية شهر أيار الجاري.

(خ ع/سـ)

ANHA