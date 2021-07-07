بمراسم تشييع مهيبة أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيد دلشير

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين بكردهم وعربهم وتركمانهم أمام مشفى أفرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء لاستلام جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين فرهاد نعسان الاسم الحركي دلشير عفرين والذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

وبعد استلام الجثمان من المشفى، انطلق موكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص.

ومع وصول الموكب ناحية احرص رفع المشيعون نعش الشهيد على أكتافهم وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة العصر وتخلد الشهيد، واتجهوا به نحو منصة التشييع.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة إيبو كلمة، قدمت فيها العزاء لذوي الشهيد دلشير، وقالت: " بوقوف أبنائنا وبناتنا أمام وحشية الاحتلال التركي ومواصلتهم المقاومة واستشهادهم في سبيل تحرير موطنهم، أكدنا للعالم بأن ثورتنا مستمرة حتى تحرير عفرين والمناطق المحتلة".

وبعدها ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة المالية لإقليم عفرين فاطمة لكتو كلمة باسم الإدارة الذاتية قالت فيها: "إن السياسة التي تمارس على أهالي عفرين هي حرب خاصة كبيرة، فإلى جانب الحصار الخانق المفروض على المقاطعة من قبل الحكومة السورية والقصف المستمر لجيش الاحتلال التركي على هذه المنطقة، يخرج اليوم من يدعون أنفسهم وطنيين كأمثال عبد الحكيم بشار ويقول إن عفرين بخير ولا توجد أي جرائم بحق الأهالي".

وتابعت فاطمة لكتو حديثها:" إلا أن الوثائق والتقارير التي تخرج من عفرين تؤكد عكس ذلك وأن عفرين تمر بأبشع أنواع الجرائم من قتل واغتصاب وخطف وتغيير ديمغرافية المنطقة".

وأكدت فاطمة لكتو في ختام حديثها بأن أهالي إقليم عفرين بمكوناتها كافة مستمرون بمقاومتهم ضد تلك السياسات حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

ومن جانبه تحدث العضو في مجلس مقاطعة الشهباء علي سلامة عن القصف المستمر للمقاطعة وارتكاب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مجازر بحق الإنسانية.

كما شدد على أن أهالي إقليم عفرين مستمرون بمقاومتهم في وجه الحصار والمجازر حتى تحرير المنطقة من الاحتلال ومرتزقته.

وبعدها قرأت العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي زينب عبدو وثيقة الشهادة وسلمتها لذوي الشهيد، ومن ثم رفع الأهالي نعش الشهيد دلشير عفرين ليوارى الثرى في مثواه الأخير وسط ترديد المشيعين الشعارات التي تحيي مقاومة العصر.

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ANHA