بمراسم مهيبة.. تشييع جثمان القيادي كوجرو باتمان

وشارك الآلاف من أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية في مراسم تشييع جثمان الشهيد حسن ديمرتاش الاسم الحركي كوجرو باتمان القيادي في وحدات حماية الشعب، الذي استشهد إثر استهدافه بالطيران المسيّر من قبل الاحتلال لتركي التركي منذ أيام في مدينة كوباني، بالإضافة إلى مراسم غيابية للشهيد عدنان حسن الاسم الحركي زناري رش، الذي استشهد في متينا بجبال كردستان في الـ 22 من شهر أيلول المنصرم أثناء تصديه لهجمات جيش دولة الاحتلال التركي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، شورش حسن كلمة أشار فيها على أنه "في مثل هذا اليوم كتبت الشهيدة آرين ميركان بطولة بشهادتها، ومنذ ذاك اليوم ودولة الاحتلال التركي تستهدف أبناء المنطقة بشتى الوسائل".

وحذر شورش حسن كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة، وقال: "على دولة الاحتلال أن تدرك جيداً أنها مهما فعلت لن تنال من إرادتنا، وسيأتيها الرد من أبناء المنطقة في الخنادق".

شدد شورش "على أهالي المنطقة تصعيد نضالهم ضد دولة الاحتلال التركي؛ لأننا لم نصل إلى نهاية الدرب، وما زلنا في بدايته".

مؤكداً "أننا ماضون على خطا وفكر وفلسفة القائد أوجلان، تلك الفلسفة التي علمتنا أن الحياة تحتاج إلى النضال وشعب صبور، وشعبنا يملك هذه المقومات لهذا سننتصر".

'مفاتيح حريتنا في سجن إمرالي'

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي: "شهداؤنا اليوم يعيدون إلى ذاكرتنا ملاحم حرب جرت على هذه الأرض، ومدينة جعلت من مقاومتها مقاومة العصر، وأفشلت كل مخططات دولة الاحتلال التركي".

طالبت عائشة أفندي شعب المنطقة بتوجيه نضاله نحو امرالي، وقالت: "مفاتيح حريتنا هناك حيث القائد أوجلان، فهو الوحيد القادر على قهر الأعداء بفكره وفلسفته التي أرشدتنا لدرب الحرية".

ووجهت عائشة أفندي تحذيراً للخونة وقالت: "ستسقطون واحداً تلوى الآخر وستدحرون، لأننا ما زلنا على عهدنا بالقضاء عليكم، واليوم نجدد أمام شهدائنا عهدنا هذا بأننا ماضون على خطاهم وأن المقاومة هي الحياة".

وانتهت مراسم التشييع بتسليم وثيقة الشهادة إلى ذوي الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليوارى بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA