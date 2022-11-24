بمراسم مهيبة.. تشييع 5 شهداء من قوات تحرير عفرين

شارك الآلاف من أهالي مقاطعة الشهباء وعفرين، اليوم الخميس، في مراسم تشييع جثامين 5 مقاتلين من قوات تحرير عفرين، في قصف الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والمسيّرة في 20 تشرين الثاني الجاري، حسب بيان قوات تحرير عفرين.

وحمل المشيعون جثامين الشهداء على أكتافهم وهم "خليل جنديرس الاسم الحقيقي: زعيم رشو ـ جايان عفرين الاسم الحقيقي: شيار سليمان ـ بروسك عفرين الاسم الحقيقي: عبد الله عيسى ـ دلسوز شيراوا الاسم الحقيقي: محمد حسين ـ باران عفرين الاسم الحقيقي: مصطفى مصطفى، من مشفى آفرين الواقعة في ناحية فافين، في موكب مهيب إلى مزار شهداء العصر في ناحية أحرص.

ولدى وصول المشيعين إلى مزار الشهداء في ناحية أحرص، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده عضوة مجلس عوائل الشهداء، خديجة إيبو، كلمة؛ تمنت فيها الصبر والسلوان لعوائل الشهداء الخمسة، وأكدت أن "الاحتلال التركي يحاول بهجماته النيل من إرادة شعب المنطقة بكافة مكوناته والقضاء عليه".

وقالت خديجة إن "الاحتلال التركي يستمر في هجماته على شمال وشرق سوريا، بدءاً من الشهباء وحتى ديرك، ويستهدف في الدرجة الأولى البنى التحتية للمنطقة".

وعن استهداف الطائرات الحربية، موقع لقوى الأمن الداخلي في مخيم الهول؛ الذي يأوي أسر مرتزقة داعش، أكدت "أنها تهدف إلى ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل واحتلال المزيد من الأراضي السورية بإخراج المرتزقة من المخيم".

ثم ألقى صبحي الأحمد كلمة باسم الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، قال فيها إن "الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون للدفاع عن مناطقهم وأرضهم".

وأشار أن "الاحتلال التركي يستهدف شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته وأطيافه".

ودعا الأحمد جميع المكونات إلى "تصعيد وتيرة المقاومة والنضال في وجه الاحتلال التركي، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والدفاع عن المنطقة".

وبعدها قرئت وثيقة الشهداء من قبل عضوي هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين، آفدار علو وشيرين سليمان، وسُلّمت لذويهم.

واختتمت المراسم بترديد المشيعين، شعارات تمجّد الشهداء وتحيّي مقاومة العصر.

(ل م)

ANHA