بمراسم مهيبة.. نقل جثمان الشهيدة آفين كوي إلى جبال قنديل

واستشهد 3 مناضلون كرد وأصيب 3 آخرون، في 23 من كانون الأول/ ديسمبر في العاصمة الفرنسية باريس، نتيجة لهجوم مسلح على مركز أحمد كايا في شارع إنجين ومركزين كرديين.

ونتيجة الهجوم المسلح استشهدت عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كوي)، والفنان الكردي مير بروار والوطني عبد الرحمن كزل.

ووصل جثمان عضوة المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كوي) صباح اليوم إلى مدينة السليمانية، حيث كان في استقبال الجثمان عائلة الشهيدة أفين والمئات من أهالي المدينة وأعضاء وممثلين عن الأحزاب الكردستانية والمنظمات النسائية في المدينة.

وبعد أن وصل الجثمان إلى مسجد أحمد حاجي علي في حي سرجنار، تحدثت زينب كارا، شقيقة الشهيدة أفين كوي، في مراسم تشييع الشهيدة أفين وشكرت كل من شارك في المراسم من أهالي السليمانية والوطنيين الكردستانيين.

وبعد انتهاء المراسم في المسجد، رافق موكب ضخم جثمان الشهيدة أفين كوي إلى مثواها الأخير في مزار الشهداء في جبال قنديل، حيث سيكون في انتظار الموكب المئات من أهالي قضاء رانيا وقنديل.

(م)